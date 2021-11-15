Безпекові питання, зокрема, ситуацію на українських кордонах, обговорюватимуть цього тижня в парламенті. У п'ятницю чекають на звіт міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Як зазначив спікер Роман Стефанчук, недоторканність українських рубежів голови фракцій уже обговорювали на зустрічі з прем'єром.

У четвер нардепи, ймовірно, зберуться на позачергове засідання. Його має скликати президент. Що розглядатимуть - ще не відомо. У монобільшості припускають - це будуть фінансові законопроєкти. А ще у планах нардепів - ухвалення документа про підтримку малого та середнього бізнесу.

Андрій Мотовиловець, народний депутат, "Слуга народу":

Спрямуємо три млрд грн з державного бюджету України на підтримку бізнесу в період карантину. Виділення 2,5 млрд грн на реалізацію інфраструктурних проєктів.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":