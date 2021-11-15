Недоторканність українських рубежів обговорювали на зустрічі з прем'єром [ Редактировать ]
Безпекові питання, зокрема, ситуацію на українських кордонах, обговорюватимуть цього тижня в парламенті. У п'ятницю чекають на звіт міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Як зазначив спікер Роман Стефанчук, недоторканність українських рубежів голови фракцій уже обговорювали на зустрічі з прем'єром.
У четвер нардепи, ймовірно, зберуться на позачергове засідання. Його має скликати президент. Що розглядатимуть - ще не відомо. У монобільшості припускають - це будуть фінансові законопроєкти. А ще у планах нардепів - ухвалення документа про підтримку малого та середнього бізнесу.
Андрій Мотовиловець, народний депутат, "Слуга народу":
Спрямуємо три млрд грн з державного бюджету України на підтримку бізнесу в період карантину. Виділення 2,5 млрд грн на реалізацію інфраструктурних проєктів.
Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":
Замість 10 млрд - три мільярди, а чому три? Тому що інші три мільярди відправляють на дороги. Я вам зразу говорю, що ми будемо подавати альтернативний закон для того, щоб всі гроші відправити на підприємців.
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