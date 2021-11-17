Король проїхався міським автобусом [ Редактировать ]
Іспанський король Феліпе VI уперше проїхався міським автобусом у Мадриді. Із собою взяв дружину Летицію.
Поїздка присвячена 75-річчю однієї з мадридських транспортних компаній.
Пасажири, які заходили до автобуса, віталися з королем і фотографувалися. Сам же Феліпе запевнив - поїздкою на новому електроавтобусі залишився задоволений.
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