У Мінську заявляють, що людей розмістили у приміщенні неподалік КПП.

Небезпеки військового конфлікту на кордоні з Білоруссю немає. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Тим часом, за спостереженнями польської прикордонної служби, білоруські силовики організованими колонами вивели частину мігрантів з найбільшого табору поблизу пункту переходу Кузьниця. Нині уздовж кордону їх налічують близько тисячі.

У Мінську заявляють, що людей розмістили у приміщенні неподалік КПП. Тим часом Ліван та Узбекистан приєдналися до країн, які припинили польоти або ж обмежили транзит потенційних мігрантів до Мінська.