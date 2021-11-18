Президент Польщі заявив, що на кордоні немає небезпеки військового конфлікту [ Редактировать ]
Небезпеки військового конфлікту на кордоні з Білоруссю немає. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.
Тим часом, за спостереженнями польської прикордонної служби, білоруські силовики організованими колонами вивели частину мігрантів з найбільшого табору поблизу пункту переходу Кузьниця. Нині уздовж кордону їх налічують близько тисячі.
У Мінську заявляють, що людей розмістили у приміщенні неподалік КПП. Тим часом Ліван та Узбекистан приєдналися до країн, які припинили польоти або ж обмежили транзит потенційних мігрантів до Мінська.
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За законами ЄС, не можна висилати людей, які звернулися по міжнародний захист. Поправки до польського законодавства набули чинності минулого тижня.
Ситуація на межі двох країн знову загострилася напередодні.
Травмовані також одна жінка поліцейська та військовий. Їх ушпиталили з пораненнями голови, рук та ніг. Ситуація на кордоні Білорусі з Польщею вкотре загострилася напередодні.
Останніми тижнями світові розвідки констатують стягування російських військ та техніки у регіони, що межують з нашою державою.
За словами урядовця, визначені місця дислокації бійців для посилення Прикордонної служби, Нацгвардії та поліції.