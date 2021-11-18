Відключень не було - зазначили в компанії

Україна перестала імпортувати електроенергію з Білорусі. Як свідчать дані оператора Укренерго, обсяг постачання впав до нуля, хоча ще вчора потужність була 415 мегаватів. Попри це, енергосистема України працює стабільно. Відключень не було - зазначили в компанії.

Про те, що від сьогодні постачання електрики припиниться, напередодні повідомило Міністерство енергетики Білорусі. Там кажуть - рішення відповідає укладеному раніше контракту. Тож наразі струм надходить до України лише зі Словаччини.