Міжнародний валютний фонд розгляне "українське питання" [ Редактировать ]
Про те, що "битва за бюджет" не стане легкою, було відомо ще 2 місяці тому, коли уряд презентував проєкт кошторису. Бо там - і "дефіцитна діра" майже на 190 мільярдів гривень, і тисячі поправок від депутатів, яких би вистачило на 70 бюджетів.
Тож влада намагається шукати гроші за рахунок запозичень. Насамперед, у Міжнародного валютного фонду. І ось на цьому фінансовому фронті останні півтора року в нас був "режим тиші". Усі місії МВФ, які регулярно приїздили в Україну, резюмували: прогрес у реформах - недостатній для нового кредиту. Та вже завтра все може змінитися.
У понеділок Фонд планує знову взятися за "українське питання". На кону 80 мільярдів гривень. 20 із яких ми можемо отримати вже до кінця цього року. Принаймні в такий сценарій вірять в уряді та Нацбанку. За словами прем'єра, цієї осені Україна виконала всі вимоги. І якщо позику нам таки дадуть, то гроші планують пустити на дороги, модернізацію гідроелектростанцій та підтримку бізнесу.
по теме
Україна виконала всі вимоги МВФ і до нового року чекає на новий транш від донора. Якщо гроші нам таки дадуть, їх витратять на будівництво доріг, модернізацію ГЕС, та підтримку бізнесу. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко
У понеділок, 22 листопада, Міжнародний валютний фонд знову почне розглядати українське питання. На кону - 80 млрд грн, 18 з яких ми можемо отримати вже до кінця цього року, оскільки українська влада виконала майже всі вимоги МВФ. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила економічний експерт Тетяна Острікова
У Фонді запланували засідання з українського питання на 22 листопада.
І зрештою опалювальний сезон таки почався! Скільки вартував "тепловий старт-2021"? Ми зазирнули у платіжки містян...
Вакцинальна тисяча від президента. В опозиції цю ініціативу розкритикували. Мовляв, це виходить "кіно - не для всіх", і краще б людям дали більш "матеріальний" стимул.
Усі громадяни України, які зроблять повний курс щеплення проти коронавірусу, обов'язково отримають обіцяні президентом Володимиром Зеленським 1000 гривень. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко