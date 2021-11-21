Про те, що "битва за бюджет" не стане легкою, було відомо ще 2 місяці тому, коли уряд презентував проєкт кошторису. Бо там - і "дефіцитна діра" майже на 190 мільярдів гривень, і тисячі поправок від депутатів, яких би вистачило на 70 бюджетів.

Тож влада намагається шукати гроші за рахунок запозичень. Насамперед, у Міжнародного валютного фонду. І ось на цьому фінансовому фронті останні півтора року в нас був "режим тиші". Усі місії МВФ, які регулярно приїздили в Україну, резюмували: прогрес у реформах - недостатній для нового кредиту. Та вже завтра все може змінитися.

У понеділок Фонд планує знову взятися за "українське питання". На кону 80 мільярдів гривень. 20 із яких ми можемо отримати вже до кінця цього року. Принаймні в такий сценарій вірять в уряді та Нацбанку. За словами прем'єра, цієї осені Україна виконала всі вимоги. І якщо позику нам таки дадуть, то гроші планують пустити на дороги, модернізацію гідроелектростанцій та підтримку бізнесу.