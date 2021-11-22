Бути в готовності в разі гібридної загрози від сусідів Україні тепер доводиться не лише на східних кордонах. Нелегальні мігранти проникли на територію України з Білорусі. За такою легендою на Рівненщині відбулися масштабні навчання силовиків. Бачили вишкіл мої колеги.

-Поблизу села Висоцьк на фермі були виявлені помічені троє невідомих осіб.

Щоб перевірити, хто ці люди та чому ховаються на закинутій фермі у прикордонному селі, до місця їдуть поліцейські та прикордонники. У чоловіків документів немає. Їх затримують. І дізнаються - у лісі ховаються ще близько ста мігрантів. Їх виявила аеророзвідка.

Посеред лісу силовики блокують непроханих гостей.

Людей закликають до покори.

В оточенні нацгвардійців, поліції та прикордонників усіх нелегалів виводять із лісу в поле. Там уже розгорнули намети оперштабу - ситуаційні та фільтраційні центри. Мігрантів підводять коридором зі спецмашин та спецпризначенців.

-Тримаємо їх в колі. Ми будем по декілька чоловік вилучати з круга і доставляти для міграційної служби в палатки для встановлення осіб.

Усіх ідентифікують і беруть відбитки пальців. Змерзлих обігрівають гарячим чаєм рятувальники. Згодом правопорушників доставлять до пункту тимчасового перебування іноземців.

А це вже спецпризначенці в сусідньому селі затримують місцевих жителів. Вони допомогли мігрантам перетнути кордон. За таким сценарієм на Рівненщині силовики всіх підрозділів МВС, СБУ та тероборони відпрацювали, як діятимуть у разі навали мігрантів. До вишколу залучили й колег із трьох сусідніх неприкордонних областей.

Олександр Фацевич, заступник голови Національної поліції України:

З врахуванням кризи, яку ми бачимо сьогодні на кордоні між Білорусюю та Польщею, криза міграційна, а ми, наші підрозділи МВС, а саме, в тому числі Національної поліції мають готові бути на реагування такі щодо порушень державного кордону.

Кордон Рівненщини й Білорусі проходить переважно лісами та болотами, пробратися крізь які великому гурту людей складно, - кажуть прикордонники. Та визнають - є й ділянки потенційної загрози.

Антон Квятковський, начальник 9-го прикордонного загону імені Січових стрільців:

Ми готові до тих викликів, які у нас, можливо, будуть і запевняю ще раз, що наш прикордонний загін готовий до виконання завдань за призначенням.

До ймовірного прориву готують і місцеве населення. У прикордонних селах збільшили кількість патрулів - залучили і громадські формування. Разом із тим силовики запевняють - реальної загрози поки що не бачать. Мігранти - далеко. І з Рівненщини їх не видно навіть з висоти пташиного лету.