16 років при владі. 22 листопада 2005 року Ангела Меркель вперше стала канцлером Німеччини, а потім іще тричі переобиралася на цю посаду. Наразі Меркель закриває справи й готується до виходу на політичну пенсію. Що канцлерка планує робити в майбутньому, яку пенсію отримуватиме від держави і який саміт їй так і не вдалося організувати до кінця своєї каденції -розкаже Тетяна Логунова.

Ще канцлер, але вже з приставкою "тимчасово виконуючий обов'язки". Майже місяць тому Ангела Меркель отримала від президента країни свідоцтво про складання повноважень. І на його прохання погодилася ще трохи попрацювати. Допоки нова урядова коаліція не обере її наступника.

-Я думаю, Вам треба на кілька секунд повернутися. Заради фотографів.

-Що довше ти був канцлером, то довше треба стояти.

Важливих рішень уряд Ангели Меркель уже не ухвалює. Період транзиту влади канцлерка використовує, щоб попрощатися зі світовими лідерами. Приймає їх у Берліні, сама їздить у гості й бере участь у різних самітах, які для неї є останніми.

А один саміт Меркель навіть намагалася організувати особисто. Кілька днів тому канцлерка зізналася журналістам - вона просила Путіна про зустріч "Нормандської четвірки" на найвищому рівні. Але той прохання із Берліна проігнорував.

Ангела Меркель, в.о. канцлера Німеччини:

Я просила російського президента, щоб допоки я залишаюся канцлером, така зустріч відбулась, я навіть бажала зустрічі на рівні лідерів, але, на жаль, цього не сталося.

До кінця каденції Меркель "четвірка" точно не збереться. Максимум за кілька тижнів вона піде з посади й великої політики.

Фінальниий відлік - для Ангели Меркель. Цього тижня партії, які формують новий німецький уряд, планують представити й підписати коаліційну угоду. А на початку грудня винести на розгляд парламенту кандидатуру нового очільника уряду. Точна дата поки що невідома. Але, найімовірніше, 6 - 7 грудня новим канцлером Німеччини стане Олаф Шольц.

Ангелу Меркель уже не раз питали чим вона займатиметься на заслуженому відпочинку? Канцлерка відповідала, що подумає про це пізніше. Але точно не претендуватиме на жодну посаду ані в Німеччині, ані в міжнародних організаціях.

Ангела Меркель, в.о. канцлера Німеччини:

Я хочу добре подумати, чого мені хочеться. Писати? Виступати? Ходити в гори? Хочу я сидіти вдома чи подорожувати світом? Я вирішила для себе - спершу не робитиму нічого. Почекаю й подивлюся, яким буде новий період.

Від держави Ангела Меркель отримуватиме пенсію 15 тисяч євро. Їй залишать охорону, службовий автомобіль із водієм, бюро у приміщенні Бундестагу і штат із кількох референтів.

А ще Меркель не доведеться переїжджати. Вона ніколи не користувалася службовим житлом. Уже багато років канцлерка з чоловіком орендує квартиру ось у цьому, звичайному будинку в центрі Берліна. Є в подружжя і власна нерухомість - невеличка дача в передмісті Берліна.