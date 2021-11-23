Масштабна ДТП сталася на заході Болгарії [ Редактировать ]
Масштабна ДТП на заході Болгарії. Загинули 46 людей, із них 12 - діти. Ще семеро - з опіками у лікарні. В аварію потрапив автобус, що прямував із Софії до Північної Македонії. В салоні спалахнула пожежа. Більшість загиблих - туристи. Причини ДТП нині з'ясовують.
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