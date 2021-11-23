Посольство України в Болгарії перевіряє, чи є серед постраждалих в аварії українці - повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Twitter. Нагадаю, сьогодні о другій ночі на заході Болгарії сталася масштабна ДТП. Загинуло щонайменше 45 осіб. З них 12 - діти. Припускають, що автобус врізався в дорожню огорожу або бордюр. Після чого в салоні спалахнула пожежа. Семеро людей змогли вистрибнути з автобуса. Вони з опіками у лікарні. Автобус перевозив туристів з Туреччини до Північної Македонії.