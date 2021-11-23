Синоптики прогнозують стрімке погіршення погоди в Україні [ Редактировать ]
Готуймося до зими. Уже сьогодні в Україні різко похолоднішає. Мокрий сніг із дощем синоптики прогнозують у Києві, Сумській та Чернігівській областях. Сніжитиме у Львові, Луцьку та Рівному. Хуртовини також очікують і на Житомирщині, Тернопільщині та Хмельниччині. Найхолодніше буде на півночі країни. Там температура вночі знизиться до семи морозу. А в Сумах, Харкові та Луганську навіть удень буде мінус один.
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