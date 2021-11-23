Україна отримала транш на суму близько 700 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Гроші спрямують на боротьбу з наслідками ковід-19 та підтримку фінансової системи країни. Про інші новини економіки дивіться далі.

У Міністерстві енергетики не можуть визначитись, коли Україна відмовиться від вугільної генерації на користь зеленої енергетики. Про це повідомила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Під час кліматичного саміту у Глазго українська делегація домовилась, що спалення антрациту на теплоелектростанціях буде припинено до 2035 року. Проте тепер не виключають відтермінування еконовації. Під час міжнародного саміту про поступовий перехід на зелену енергетику дійшли згоди 40 країн світу.

Навесні, одразу після завершення опалювального сезону, в Україні зростуть тарифи на електроенергію для населення. Такий прогноз оприлюднив Національний банк України. За даними Центробанку, зараз стрибок цін стримують спеціальні зобов'язання про постачання світла за зниженими тарифами. Це 1 гривня 44 копійки за споживання до 250 кіловат-годин і 1 гривня 66 копійок - за понад 250 кіловат-годин енергії. Однак до кінця 2022 року тариф зросте щонайменше на чверть, прогнозує НБУ.

З 1 грудня підприємці збільшать витрати на сплату Єдиного соціального внеску із зарплат співробітників. Відповідно до Бюджету України на 2021 рік, у перший день зими зросте мінімальна зарплата - від 6 до 6,5 тисяч гривень. Відповідно й відрахування будуть вищими. Вплине підвищення мінімалки й на розрахунок єдиного податку. Підприємці першої групи платитимуть не 600, як нині, а 608 гривень, а ФОПи другої групи - замість 1200 заплатять 1430 гривень.

В уряді готують постанову, що сприятиме зменшенню обігу пластикових пакетів на території України. Для цього планують із 10 грудня підвищити ціни на пакети в маркетах. Якщо раніше пластикова торбинка коштувала щонайменше гривню, тепер буде - 2-3 гривні за штуку. Ціни на пакети, що розкладаються, та надтонкі торбинки для пакування м'яса, риби, сипучих продуктів залишаються старими.

У третьому кварталі 2021 року на третину подорожчала курятина. Виробники пояснюють це зростанням цін на добрива, корми та енергоносії. Нині кілограм курячого м'яса коштує понад 48 гривень, тоді як рік тому в листопаді його продавали по 36,50. Курятина буде дорожчати й у 2022 році, прогнозують на птахофабриках.