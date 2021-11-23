Київ засипало снігом [ Редактировать ]
В Україні засніжило. Вулиці Києва, як і прогнозували синоптики, засипало надвечір. Дороги та троутари обробляють протиожеледними засобами, відзвітували в мерії.
На півночі країни теж хурделило. А вже завтра синоптики прогнозують суху погоду. Щоправда, попереджають про нічний мокрий сніг і ожеледицю на дорогах.
Йдеться про північні та центральні області, а також про Карпати. На півдні місцями очікують туман.
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