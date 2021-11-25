Пішов з життя колишній мер Києва [ Редактировать ]
Помер колишній мер Києва та депутат Київради Олександр Омельченко.
Про це на своєму Телеграм-каналі повідомив чинний очільник столиці Віталій Кличко. Тиждень тому стало відомо, що Омельченка було госпіталізовано з коронавірусом.
Омельченку було 83 роки.
по теме
Prev Next
10 ноября 2021 17:59 Школи залишаються на дистанційці –Віталій Кличко
Зростає кількість інфікувань серед дітей. Тож школи залишаються на дистанційному навчанні.
05 ноября 2021 22:35 Заступника голови КМДА звільнили через будівництво мосту
Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв втратив крісло, бо затягнув будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.
25 ноября 2021 16:04 Скончался экс-мэр Киева Александр Омельченко
В четверг, 25 ноября, умер экс-мэр Киева Александр Омельченко
18 ноября 2021 14:01 Питання підвищення тарифу за проїзд винесуть на публічне обговорення
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
16 ноября 2021 13:59 Городской голова Бердянска Валерий Баранов подал в отставку
В Бердянске Запорожской области о намерении уйти с занимаемой должности заявил городской голова Валерий Баранов