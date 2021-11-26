Німеччина обмежила авіасполучення [ Редактировать ]
Німеччина обмежила авіасполучення з Південної Африкою через нову мутацію коронавірусу. Влада країни пішла на такий крок, щоб уникнути поширення цього штаму на території ФРН.
Від суботи авіакомпаніям дозволять виконувати лише вивізні рейси для громадян Німеччини, які перебувають на території ПАР. У самій Німеччині - пік четвертої хвилі ковіду.
Переповнені лікарні відправляють пацієнтів у медичні заклади інших регіонів. За минулу добу інфікувалося 76 тисяч громадян.
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