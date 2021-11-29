Прикордонники виявили нелегалів в аеропорту "Бориспіль" [ Редактировать ]
Українські прикордонники виявили фальшиві паспорти у п'ятьох пасажирів "Борисполя". Підробку помітили, коли ті вже хотіли сісти на літак до Барселони. Виявилось, що до терміналу вони пройшли за справжніми закордонними паспортами громадян Вірменії.
І мали вилітати до Тбілісі. Втім із зали очікування вирушили на інший рейс і пред'явили там вже українські закордонні паспорти. Порушники розповіли, що купили підробку за 10 тисяч доларів.
На них склали адмінпротоколи і заборонили в'їзд до України на три роки.
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Підробку помітили, коли ті вже хотіли сісти на літак до Барселони.
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Щоб перевірити, хто ці люди та чому ховаються на закинутій фермі у прикордонному селі, до місця їдуть поліцейські та прикордонники. У чоловіків документів немає.