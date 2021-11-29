На них склали адмінпротоколи і заборонили в'їзд до України на три роки.

Українські прикордонники виявили фальшиві паспорти у п'ятьох пасажирів "Борисполя". Підробку помітили, коли ті вже хотіли сісти на літак до Барселони. Виявилось, що до терміналу вони пройшли за справжніми закордонними паспортами громадян Вірменії.

І мали вилітати до Тбілісі. Втім із зали очікування вирушили на інший рейс і пред'явили там вже українські закордонні паспорти. Порушники розповіли, що купили підробку за 10 тисяч доларів.

На них склали адмінпротоколи і заборонили в'їзд до України на три роки.