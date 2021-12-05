Как выглядит полное солнечное затмение в Антарктиде: украинские полярники показали видео [ Редактировать ]
4 декабря, над украинской антарктической станцией "Академик Вернадский" наблюдалось полное солнечное затмение. Предыдущее было в 2003 году, а следующее можно будет наблюдать в 2039-м.
Видео затмения опубликовали на странице станции в Facebook.
Ученые также рассказали про явления, происходящие во время затмения.
"Когда среди летнего антарктического дня (а в Южном полушарии сейчас лето) тень от луны полностью заслоняет солнечный диск, то ночная тьма охватывает все околоземное пространство от поверхности до ионосферы, создавая нестандартные условия для распространения радиоволн. В такой момент можно услышать радиостанции на рекордном расстоянии более 15 тыс. км и зарегистрировать излучение сверхмощных молний из Южной Америки, которое обычно доходит до нашей станции только глубокой зимней ночью", - говорится в сообщении.
Кроме того, лунная тень, которая перемещается с чрезвычайной скоростью, способна образовывать плазменные волны в ионосфере, то есть там, где защитное магнитное поле Земли принимает удары солнечного ветра.
Эти волны ионизированного разреженного газа (плазмы) наши специалисты могут "поймать" с помощью специального сверхчувствительного радара – ионозонда оригинальной украинской разработки.
"Мощности этих волн может быть достаточно, чтобы возбудить даже магнитное поле Земли, то есть создать неожиданную магнитную бурю, вызванную затемнением", - отметили ученые.
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