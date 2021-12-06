Півтора десятка осіб інфікувалися "Омікроном" після відвідин ресторану [ Редактировать ]
В Норвегії півтора десятка осіб інфікувалися "Омікроном" після відвідин ресторану. Одна з місцевих компаній влаштувала там корпоратив перед Різдвом.
Припускають, що кількість заражених новим штамом може виявитися більшою, адже обробили ще не всі аналізи учасників вечірки. Минулого тижня в країні мало не щодня фіксували понад 4 тисячі нових інфікувань.
Повне щеплення в Норвегії отримали більш як 70 відсотків дорослого населення.
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Майже чотири з половиною тисячі нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Найбільше інфікувань у Києві, на Житомирщині та Донеччині - повідомили у МОЗі.
Найбільше інфікувань у Києві, на Житомирщині та Донеччині - повідомили у МОЗі.
Одужали при цьому - майже 23 тисячі. Щепилися проти коронавірусу за минулу добу - двісті шістнадцять тисяч. А від початку вакцинальної кампанії - понад 13 з половиною мільйонів українців.