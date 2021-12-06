В Естонії виявили два випадки зараження новим штамом [ Редактировать ]
В Естонії виявили два випадки зараження новим штамом Омікрон. Один із чоловіків повернувся додому з Дубая, інший - з Південно-африканської республіки.
Тепер вони перебувають на самоізоляції вдома. В естонському департаменті здоров'я вже склали карту їхнього маршруту та встановили можливі контакти.
Зазначають, що обидва інфікованих пацієнти були повністю вакциновані.
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Майже чотири з половиною тисячі нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Найбільше інфікувань у Києві, на Житомирщині та Донеччині - повідомили у МОЗі.
Найбільше інфікувань у Києві, на Житомирщині та Донеччині - повідомили у МОЗі.
Одужали при цьому - майже 23 тисячі. Щепилися проти коронавірусу за минулу добу - двісті шістнадцять тисяч. А від початку вакцинальної кампанії - понад 13 з половиною мільйонів українців.