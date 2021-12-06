Зазначають, що обидва інфікованих пацієнти були повністю вакциновані.

В Естонії виявили два випадки зараження новим штамом Омікрон. Один із чоловіків повернувся додому з Дубая, інший - з Південно-африканської республіки.

Тепер вони перебувають на самоізоляції вдома. В естонському департаменті здоров'я вже склали карту їхнього маршруту та встановили можливі контакти.

Зазначають, що обидва інфікованих пацієнти були повністю вакциновані.