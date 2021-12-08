Ізраїльтяни добудували "Розумний паркан" [ Редактировать ]
Ізраїль оголосив про завершення будівництва стіни навколо сектору Гази. 65-кілометровий бар'єр має камери, радари, а також морські та підземні датчики для виявлення тунелів бойовиків. "Розумний паркан" шість метрів заввишки. І на його спорудження пішло майже три з половиною роки. Ізраїль заявляє - стіна необхідна для запобігання розширенню військового потенціалу ХАМАСу.
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65-кілометровий бар'єр має камери, радари, а також морські та підземні датчики для виявлення тунелів бойовиків.
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