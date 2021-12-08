Про це він заявив на прес-конференції з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Києві

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив результати переговорів президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна, які відбулися напередодні. Про це він заявив на прес-конференції з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Києві. Зеленський додав, що детальніше прокоментує переговори після особистої бесіди з Байденом, яка має відбутися завтра.

Володимир Зеленський, Президент України: