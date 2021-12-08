Володимир Зеленський позитивно оцінив результати переговорів президентів [ Редактировать ]
Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив результати переговорів президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна, які відбулися напередодні. Про це він заявив на прес-конференції з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Києві. Зеленський додав, що детальніше прокоментує переговори після особистої бесіди з Байденом, яка має відбутися завтра.
Володимир Зеленський, Президент України:
Я вважаю, що перемога України в тому, що завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка, але найголовніше те, що ми зараз бачимо, що є особиста реальна реакція та особиста роль президента Байдена у врегулюванні цього конфлікту - врегулюванні війни на Сході нашої держави.
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Втім, ця розмова навряд чи додасть якихось нових відомостей про вчорашню бесіду - Байдена з Путіним. Адже її головні тези відомі ще відучора.
Напередодні розмови Байдена з Путіним президент України телефоном поговорив з очільником американського держдепу.
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры и договорились о новых
Президент США попередив російського колегу про економічні наслідки в разі ескалації конфлікту з Україною, - йдеться в заяві.
Во вторник, 7 декабря, состоялась онлайн-встреча президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным