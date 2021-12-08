Главный врач киевской городской больницы №8 Анатолий Пилецкий в очередной раз оказался в эпицентре громкого коррупционного скандала. Стало известно, что в 2015 году Пилецкий снял со своего личного счета в "Райфайзен Банк Аваль" две астрономические, как для главного врача, суммы - 424 683,00 Евро и 237 310,00 долларов США.

Об этом в своем очередном громком расследовании рассказал украинский журналист Евгений Плинский.

"Поражает скромность Анатолия Михайловича, который дабы не расстраивать коллег врачей, мэра Виталия Кличко, детективов НАБУ и проверяющих из НАЗК решил не указывать наличие этих денег ни в одной из своих деклараций. Мы с вами тоже никогда бы не узнали о таких деньгах врача-скромняги, если бы не решение суда по делу№ 758/929/15-ц, по которому Пилецкий заставил банк выдать ему его "кровные", в то время, когда существовало ограничение на снятие денег со счетов. Откуда у человека, который всю жизнь был врачом и не занимался бизнесом такие сбережения – вопрос с вполне очевидным ответом. Зарплата главврача точно не позволяет иметь такие активы, да еще и в кэше", - пишет журналист.

Плинский напомнил, что Анатолий Пилецкий уже попадал ранее в эпицентр его расследования по поводу коррупции на рынке ритуальных услуг Киева. В частности, речь идет о компании "Ритуал 911", которая принадлежит руководителю Федерации бокса столицы и члену партии "Удар" Александру Негоде.

"Эта компания организовала в морге 8-й больницы схему поборов с родственников умерших. Организовала с согласия главврача Пилецкого, который даже подписал с ними договор на такую работу. Расследование было ярким, фактажным, но завершилось традиционным ничем. Наши правоохранители традиционно на все забили. Можем предположить, что истории с обдиранием родственников умерших в морге 8-й больницы – это лишь один из кирпичиков "благосостояния" Анатолия Пилецкого. Ждем открытия НАЗК проверки его декларации и начала расследования НАБУ деятельности этого чудесного доктора", - пишет Плинский.