Сенат США схвалив скасування обов'язкової імунізації для приватних підприємств [ Редактировать ]
Боротьба за вакцинацію. Сенат США схвалив законопроект про скасування обов'язкової імунізації для приватних підприємств. Хто ставить палиці у колеса масштабної кампанії президента Байдена у протидії ковіду? Ірина Іванова - докладніше.
Рішення, якого не чекали. Сенат США, контрольований демократами, схвалив законопроєкт, який іде всупереч ініціативі Президента. Джо Байден ще у вересні оголосив, що дасть розпорядження Міністерству праці зобов'язати приватні підприємства вакцинувати співробітників або змусити їх щотижня здавати тести на Ковід і носити маски. А це мільйони людей по всій країні.
Джо Байден, Президент США:
Я закликаю роботодавців діяти. Моє прохання: зобов'яжіть працівників вакцинуватися. Так ми зможемо повністю подолати пандемію. Без щеплень на нас чекають нескінченні місяці безладу в лікарнях і збитки для економіки.
Ідеться про приватні компанії, у яких працює сто і більше людей. Такий наказ справді вийшов у листопаді і мав набути чинності 4 січня. Проте збунтувалися штати, які очолюють республіканці. Посипалися скарги до суду, мовляв, вимога виходить за межі повноважень адміністрації Президента. А також створює додаткове навантаження на підприємства. Та й імунізація - особиста справа кожного. Тож федеральний апеляційний суд тимчасово заблокував ініціативу. А республіканці в Сенаті вирішили і зовсім - на законодавчому рівні - заборонити обов'язкову вакцинацію.
Майк Браун, сенатор від Республіканської партії:
Федеральний уряд не має повноважень змушувати людину вибирати між щепленням та збереженням роботи.
Патті Мюррей, сенатор від Демократичної партії:
З якого боку це правильно - відкинути один із найпотужніших інструментів заохочення людей до вакцинації та подолання вірусу? У якому світі це слушна ідея?
На диво, ініціативу схвалили. Двоє сенаторів-демократів пристали на пропозицію республіканців. За - 52 сенатори, проти - 48. Далі документ має перейти в нижню палату, яку теж контролюють демократи. І, найпевніше, вони навряд чи його підтримають.
Та і президент Байден обіцяє накласти вето. Занепокоєння адміністрації президента можна зрозуміти - США уже тривалий час на першому місці у світі за добовим приростом інфікувань. Напередодні зафіксували 127 тисяч випадків. В країні на ковід перехворіли приблизно 50 мільйонів людей.
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Законопроєкт підтримали 52 сенатори проти 48. Розпорядження Байдена щодо вакцинації мало набути чинності четвертого січня.
Збільшити цю статтю запропонували ще у вересні, і нарешті нижня палата Конгресу її схвалила.
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры и договорились о новых
Таке заявив мер міста - Білл де Блазіо. За його словами, вже з 27 грудня в усіх працівників вимагатимуть ковід-документи. На такий крок влада пішла, аби протистояти поширенню нового штаму коронавірусу - "Омікрон".