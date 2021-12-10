Більше лише у США та в Росії.

Польща - в трійці світових лідерів за показниками добової смертності від COVID-19. Минулої доби в країні зафіксували понад пів тисячі летальних випадків унаслідок захворювання коронавірусом.

Більше лише у США та в Росії. За добу в кожній із цих країн від ковіду померли понад тисячу людей. Загалом же у світі коронавірусом інфікувалися майже 269 мільйонів людей.

Померли - п'ять мільйонів 300 тисяч осіб.