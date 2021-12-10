Польща опинилася в лідерах за показниками смертності від коронавірусу [ Редактировать ]
Польща - в трійці світових лідерів за показниками добової смертності від COVID-19. Минулої доби в країні зафіксували понад пів тисячі летальних випадків унаслідок захворювання коронавірусом.
Більше лише у США та в Росії. За добу в кожній із цих країн від ковіду померли понад тисячу людей. Загалом же у світі коронавірусом інфікувалися майже 269 мільйонів людей.
Померли - п'ять мільйонів 300 тисяч осіб.
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