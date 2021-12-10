Британські та німецькі науковці успішно протестували новий підхід щодо лікування COVID-19. Фахівці з університетів Франкфурта та Кента встановили - коронавірус маніпулює метаболізмом цукру інфікованої людини таким чином, що сприяє передачі вірусу іншим людям.

Саме тому вчені розробили препарат із модифікованої глюкози, під дією якого COVID-19 не може впливати на метаболізм цукру. І відповідно - хвора коронавірусом людина не здатна інфікувати інших.

Попри успіх, фахівці провели лише доклінічні випробування. На людях препарат тестуватимуть протягом кількох наступних тижнів.