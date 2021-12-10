Науковці успішно протестували новий підхід щодо лікування COVID-19 [ Редактировать ]
Британські та німецькі науковці успішно протестували новий підхід щодо лікування COVID-19. Фахівці з університетів Франкфурта та Кента встановили - коронавірус маніпулює метаболізмом цукру інфікованої людини таким чином, що сприяє передачі вірусу іншим людям.
Саме тому вчені розробили препарат із модифікованої глюкози, під дією якого COVID-19 не може впливати на метаболізм цукру. І відповідно - хвора коронавірусом людина не здатна інфікувати інших.
Попри успіх, фахівці провели лише доклінічні випробування. На людях препарат тестуватимуть протягом кількох наступних тижнів.
по теме
Такі дані наводить Національна академія наук. Учені вважають, що період найвищої смертності припав на 8 - 12 листопада і надалі рівень захворюваності не зростатиме.
Минулої доби в країні зафіксували понад пів тисячі летальних випадків унаслідок захворювання коронавірусом.
За даними Міністерства охорони здоров'я, дві дози вакцини отримало вже майже 40 відсотків дорослого населення країни.
За даними міністерства охорони здоров'я, дві дози вакцини отримали вже майже 40 відсотків дорослого населення країни.
Его одобрили к применению в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов