Фактично це була розмова після розмови американського та російського президентів.

Жодних компромісів щодо України. Байден поговорив із Зеленським про... розмову із Путіним. Телефонне спілкування тривало півтори години. Тож - про що йшлося? На що можемо розраховувати в разі ескалації конфлікту? Чи вплине загострення на вступ України до НАТО? І які санкції від США чекають на Росію, якщо дипломатія не спрацює? Усі подробиці розповість Ярина Марків.

Ярина Марків, кореспондентка:

Розпочалася із годинним запізненням і тривала півтори години. 9 грудня ввечері вони поговорили - Байден та Зеленський. І фактично це була розмова після розмови - американського та російського президентів. Тож ключова тема - ситуація біля українських кордонів, можливе вторгнення та мир на Донбасі. Ось що написав після розмови у Твіттері Володимир Зеленський.

-Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні.

Дали оцінку телефонній розмові і по той бік Атлантики. У Білому домі заявили: спілкування президентів було теплим. Байден запевнив Зеленського, що Штати твердо і рішуче підтримують суверенітет України. Повідомив про готовність запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення й пообіцяв надати Києву будь-яку необхідну допомогу.

Президент Байден дав чітко зрозуміти, що США непохитно підтримують територіальну цілісність і суверенітет України. Також Байден зазначив, що Сполучені Штати та їхні союзники діють за принципом "жодних рішень або дискусій без України". Лідери закликали Росію до деескалації та дипломатичного врегулювання конфлікту.

За словами голови Офісу Президента Андрія Єрмака, американський президент заявив, що рішення щодо вступу до НАТО - це рішення тільки українського народу і країн-членів Альянсу. До того ж, Байден запевнив Зеленського, що не говорив із Путіним про жоден компроміс щодо України.

Бо напередодні в американських медіа з'явилися чутки, що Штати пропонуватимуть Києву надати певну автономію для непідконтрольних нині районів Донбасу. Але за результатами розмови ця інформація так і залишилася чутками. Натомість Байден запевнив, що США готові стати активним учасником мирного процесу на Донбасі.