В Камеруне произошел теракт на ярмарке [ Редактировать ]
В Камеруне, на ярмарке прогремел взрыв. По меньшей мере, десять человек получили ранения. Об этом сообщает "Синьхуа".
Самодельное взрывное устройство взорвалось в столице Юго-Западного региона городе Буэа.
Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Ответственность за теракт взяли на себя камерунские сепаратисты. Они противостоят правительственным силам с 2017 года, пытаясь создать в двух англоязычных регионах Камеруна независимое государство Амбазония.
Читайте также, в Узбекистане на территории торгово-развлекательного центра произошел мощный взрыв, который спровоцировал разрушения. В результате взрыва погибли 2 человека, еще 10 получили травмы различной степени тяжести.
Кроме того, на незаконном отборе из нефтепровода в Мексике произошел взрыв. Один человек погиб и 15 пострадали в результате взрыва на трубопроводае, принадлежащего государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos.
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