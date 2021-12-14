В Камеруне, на ярмарке прогремел взрыв. По меньшей мере, десять человек получили ранения. Об этом сообщает "Синьхуа".

Самодельное взрывное устройство взорвалось в столице Юго-Западного региона городе Буэа.

Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ответственность за теракт взяли на себя камерунские сепаратисты. Они противостоят правительственным силам с 2017 года, пытаясь создать в двух англоязычных регионах Камеруна независимое государство Амбазония.

Читайте также, в Узбекистане на территории торгово-развлекательного центра произошел мощный взрыв, который спровоцировал разрушения. В результате взрыва погибли 2 человека, еще 10 получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, на незаконном отборе из нефтепровода в Мексике произошел взрыв. Один человек погиб и 15 пострадали в результате взрыва на трубопроводае, принадлежащего государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.