Сотні нелегалів проривали білорусько-польський кордон [ Редактировать ]
Близько сотні нелегалів минулої ночі проривали білорусько-польський кордон. Мігранти - кидали в польських силовиків петарди. А з десяток - намагалися потрапити в ЄС - по воді. Хотіли перетнути рубіж - на човні.Та зрештою - їх розвернули назад до Білорусі. Тож попри всі обіцянки Лукашенка та санкційний тиск Заходу, мігрантська криза - триває. На підступах до Європи досі стоять сотні вихідців із країн Близького сходу. Єдиний плюс - Білорусь припинила активно підвозити нових мігрантів.
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