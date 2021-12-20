Єдина в Україні майстриня, яка вміє вишивати орнаменти 18 століття, живе на Київщині. Працювати голкою полюбила ще в три роки. Але активно вишивати почала лише в 50 - коли лікар сказав, що це допоможе вилікуватись від онкології. Сьогодні пані Ніна гостинно запрошує всіх до свого музею. Більше розкаже Лариса Золотарюк.

Ось так у свої 85 Ніна Федірко виходить на сцену. Та ще й на підборах.

Ніна Федірко, вишивальниця:

На сцену виходимо просто, як до себе додому. Ми без акомпанементу. Без музики. Але я граю на гармоні. Якщо треба.

Раніше жінка керувала двома фольклорними колективами, які виступали й на закордонних сценах. Сьогодні є учасницею фольклорного ансамблю "Джерело".

Володимир Брюхов, голова Броварської районної ради ветеранів:

Вы знаете, это настолько женщина энергичная. Нина Ивановна принимала активное участие в создании комнаты боевой славы и комнаты для работы ветеранской организации.

Ніна Федірко вже вишила тисячі полотен, ікон, рушників та вишиванок. Володіє 180 техніками. Вона - єдина в Україні, хто знає забуті різновиди, яким вже кілька століть. Серед них ретязь, зубці, лиштва, козлики, обманка, рококо, солов'їні вічка, смерічка, вівсик, верхоплут тощо.

Ось сорочка мережка. Це сама стара. Найстаровинніша техніка - мережка. Витягуються ниточки й обшиваються. Але. Обманка схожа на мережку, тільки шиється хрестиком. І похожа на мережку. Ось обманка. Ось сорочка обманка.

Найбільшою мрією пані Ніни було відкрити власний музей вишивки.

Володимир Брюхов, голова Броварської районної ради ветеранів:

Мы с ней начали тоже мечтать об этом. Запланировали, она своим задором заразила нас, начали собирать гроши. Потихонечку-потихонечку. И в течении полугода мы создали этот музей.

Заради своєї мрії жінка організувала збір коштів серед односельців. Так спільними зусиллями звели прибудову до її будинку, де майстриня й відкрила невеликий музей, у якому розмістила більш як півсотні своїх робіт. Тут проводить екскурсії й майстер-класи.

Наталя Корнієнко, подруга Ніни Федірко:

Співали ми з нею разом. А тоді прийшла на екскурсію, побачила рушники. І мені захотілось вишить Хліб і сіль один вишила. А другий оцей вишила чорно-червоний.

Особливо пишається Ніна Іванівна вишитим рушником завдовжки у понад сім метрів. Виріб створили за рік разом з іншою майстринею. На ньому зображені автентичні візерунки кожного села Броварського району та герб регіону.