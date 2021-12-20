Погода в Киеве на Новый год и Рождество 2022 года будет прохладной, также ожидается небольшой снег.

На Сочельник в Киеве будет морозно, но без осадков. Днем -6, ночью столбик термометра опустится до -12, отмечают синоптики.

Погода на католическое Рождество 25 декабря в Киеве будет прохладной. Днем ожидается -10, а ночью похолодает до -15. Также синоптики прогнозируют небольшой снег.

На Новый год 2022 погода в Киеве будет прохладной. Днем 31 декабря будет облачно и пройдет небольшой снег. Температура воздуха на уровне —8 днем, а ночью до -12.

1 января 2022 года немного потеплеет - в дневные часы в пределах -6, в ночные -9. В первый день 2022 также прогнозируют небольшой снег.

В Украине, по прогнозу синоптиков, мелкий снег ожидается в ряде регионов нашей страны 1 января, а вот 31 декабря осадки выпадут не везде. Таким образом, Новый год многим украинцам придется встречать без снежного покрова.

Синоптики прогнозируют мелкий снег на Новый год в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Ивано-Франковске, Мариуполе, Днепре, Виннице, Черновцах, Тернополе и Запорожье.

Читайте также, Украину будет пересекать атмосферный фронт циклона Matteo, который принесет в страну солидное количество осадков. В Украине ожидается похолодание, предупреждает синоптик, по прогнозу Диденко, в стране ожидаются настоящие зимние морозы.

Кроме того, в Украине еще до конца 2021 года ожидается серьезное похолодание. В некоторых областях нашей страны температура воздуха опустится до отметки -22 градуса, ночью самая низкая температура будет зафиксирована в западных областях - до минус 21 градуса.

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