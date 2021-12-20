П'ята Covid-хвиля розпочалася в Ізраїлі [ Редактировать ]
В Ізраїлі почалася п'ята Covid-хвиля - заявив тамтешній прем'єр-міністр Нафталі Беннетт. У країні вже виявили 134 випадки зараження штамом "Омікрон".
В уряді очікують на сплеск захворювань упродовж наступних кількох тижнів. Жителів закликали посилити вакцинацію та дотримувати запобіжних заходів - зокрема працювати з дому. Минулого місяця в Ізраїлі запровадили нові коронавірусні обмеження - громадяни країни, які прибули з-за кордону, мають відбути обов'язковий карантин. А також на два тижні заборонили в'їзд для іноземців, якщо вони не отримають спеціального дозволу від урядової комісії.
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