В Україні зафіксували 7 тисяч випадків захворювання коронавірусом [ Редактировать ]
Понад 7 тисяч нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 275 пацієнтів померло, одужали майже 17 тисяч людей.
Найбільше інфікувань у Києві, на Волині та Донеччині - повідомили в МОЗ.
На сьогодні в червоній зоні карантину залишаються тільки дві області - Волинська та Запорізька.
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Сертифікат про вакцинацію - цифровий документ, який дає змогу вільно подорожувати країнами Євросоюзу. А ще без тестів відвідувати магазини, ресторани та музеї. На початку кампанії з імунізації європейці планували, що цей код буде дійсним щонайменше рік.
Сертифікат про вакцинацію - цифровий документ, який дає змогу вільно подорожувати країнами Євросоюзу. А ще без тестів відвідувати магазини, ресторани та музеї.
Найбільше нових інфікувань у Києві, Запорізькій та Волинській областях.
Напередодні держкомісія вирішила вивести із червоної зони Житомирщину, Київщину, Миколаївщину, Сумщину, Черкащину та Чернігівщину.