Найбільше інфікувань у Києві, на Волині та Донеччині - повідомили в МОЗ.

Понад 7 тисяч нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 275 пацієнтів померло, одужали майже 17 тисяч людей.

Найбільше інфікувань у Києві, на Волині та Донеччині - повідомили в МОЗ.

На сьогодні в червоній зоні карантину залишаються тільки дві області - Волинська та Запорізька.