На фронті сьогодні дві ворожі атаки. Поблизу Мар'їнки окупаційні війська вели вогонь зі 120-х мінометів, а біля Новозванівки - вчинили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

Три порушення режиму тиші було минулої доби. Двічі противник застосував заборонене озброєння. У напрямку Шумів та Золотого-4 незаконні збройні формування били з мінометів 82-го і 120-го калібрів.

Крім того, на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. У війську - без втрат.