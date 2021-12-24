На Сході зафіксували три порушення режиму тиші [ Редактировать ]
На фронті сьогодні дві ворожі атаки. Поблизу Мар'їнки окупаційні війська вели вогонь зі 120-х мінометів, а біля Новозванівки - вчинили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.
Три порушення режиму тиші було минулої доби. Двічі противник застосував заборонене озброєння. У напрямку Шумів та Золотого-4 незаконні збройні формування били з мінометів 82-го і 120-го калібрів.
Крім того, на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. У війську - без втрат.
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