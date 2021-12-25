Росія відводить частину армії від українського кордону [ Редактировать ]
Росія відводить частину армії від українського кордону. Таку інформацію сьогодні оприлюднили на сайті Південного військового округу країни. Йдеться про десять тисяч російських солдатів. Вони, за офіційною версією Кремля, були на навчаннях. Зокрема, в окупованому Криму та в Ростовській області, яка межує з Україною. Водночас зазначу, за даними РНБО, біля наших державних рубежів - зосереджені 122 тисячі російських військових. Зменшилася останніми днями й кількість вогневих атак на фронті. Приміром, сьогодні, там панувала тиша. В штабі ООС не зафіксували жодного обстрілу.
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