За сутки на территории Украины от коронавирусной инфекции привились 28 258 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, за всю кампанию по иммунизации в стране привит 14 583 761 человек, из них получили первую дозу - 14 583 759 человек (9119 - за минувшие сутки), при этом полностью иммунизированы и получили две дозы - 13 393 62 человек (18 716 - за минувшие сутки).

Отмечается, что получили дополнительную дозу вакцины 2 022 человека, а ревакцинальную (бустерную) дозу - 615. Всего в стране сделали почти 28 миллионов прививок от COVID-19.

Читайте также, уже в первые месяцы 2022 года Министерство здравоохранения Украины может разрешить вакцинацию от COVID для детей старше 5 лет. Вероятно, такая рекомендация будет принята, но она не будет обязательной нормой.

Кроме того, Министерство здравоохранения объявило о введении в Украине бустерной дозы вакцины от коронавируса. Ее можно будет получить через полгода после второй прививки, получить ревакцинальную дозу можно не менее чем через 6 месяцев после второй прививки.