Новий рік у теплі й зі світлом обіцяє український уряд [ Редактировать ]
Новий рік у теплі й зі світлом обіцяє український уряд. Профільний міністр каже - у нас достатньо енергоносіїв, щоб святкувати без проблем. Нестачу вугілля на складах ТЕС компенсують його постачанням з інших країн - морем. А з 15 атомних енергоблоків працюють 14, завдяки цьому в енергосистемі є резерв.
Герман Галущенко, міністр енергетики України:
Енергосистема має відповідно необхідний резерв потужностей і тут хочу наголосити - жодна квартира, будинок, громада, район чи місто - вони не будуть відключатися як раз від нестачі електроенергії. Держава виконує свої зобов'язання щодо сталого постачання електроенергії.
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