Новий рік у теплі й зі світлом обіцяє український уряд. Профільний міністр каже - у нас достатньо енергоносіїв, щоб святкувати без проблем. Нестачу вугілля на складах ТЕС компенсують його постачанням з інших країн - морем. А з 15 атомних енергоблоків працюють 14, завдяки цьому в енергосистемі є резерв.

Герман Галущенко, міністр енергетики України: