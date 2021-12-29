Росія невдовзі може посилити кібератаки на країни Заходу [ Редактировать ]
Кібервійна за підтримку України. Росія невдовзі може посилити кібератаки на країни Заходу. Про це виданню "Дейлі Міррор" заявив офіцер британської військової розвідки. В анонімному інтерв'ю зазначив: протистояння в мережі відповідає ідеалу гібридної війни, яку ведуть у Кремлі. Адже це інструмент непрямого конфлікту. Він не вбиває, але здатен істотно впливати на оборону, енергетику, бізнес, фінанси та служби екстреної допомоги. На думку військового, від таких нападів, зокрема, може постраждати й сама Україна.
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