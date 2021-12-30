48% населення планети імунізувалися [ Редактировать ]
Вакцинувати 70 відсотків усього населення Землі. Такі плани на наступний рік у Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Ба більше, такого показника хочуть досягти ще до 1 липня, заявив генеральний директор - Тедрос Аданом Гебреєсус. Наразі імунізували 48 відсотків населення. Це приблизно 4 мільярди людей.
Усіх дорослих уже щепили в Гібралтарі. Найнижчі показники вакцинації в країнах центральної та південної Африки - менше ніж 1 відсоток.
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