Южная Корея зафиксировала первые случаи смерти от штамма "Омикрон" [ Редактировать ]
В Южной Корее зафиксировали первые летальные исходы от нового штамма коронавируса "Омикрон". Умерли два человека, которым было более 90 лет. Об этом сообщает Yonhap News Agency.
По информации органов здравоохранения в Кванджу, за 329 километров на юг от Сеула, сообщили, что тесты двух больных коронавирусом, которые недавно умерли, в городе (обоим за 90 лет), показали положительный результат на штамм "Омикрон".
"Это первые случаи смерти в связи со штаммом" Омикрон" в Южной Корее", - отмечено в сообщении.
Указано, что пациенты умерли на прошлой неделе в понедельник и среду. Сейчас органы здравоохранения выясняют точные причины смертей.
Читайте также, ВОЗ обеспокоен тем фактом, что штамм коронавируса "Омикрон" является более заразным. По его словам, новый вариант может привести к цунами случаев, это может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру.
Кроме того, кожная сыпь может быть симптомом "омикрон"-штамма коронавируса. Медики рассматривают ее как "четвертый ключевой признак" заражения "Омикроном", высыпания у всех пациентов отличаются.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Ограничение начнет действовать с 10 января
Государственное предприятие "Медзакупки" провело дозакупку препарата "Тоцилизумаб", который используется для помощи пациентам с COVID-19
В Италии зафиксировали очередной суточный максимум заражений COVID-19
Британские ученые предполагают, что для защиты от коронавируса необходимо делать по две-три прививки
Смертность от нового штамма коронавируса "Омикрон" на 75% меньше по сравнению с прошлыми волнами COVID