Александр Лукашенко заявил, что взял "более жесткий курс" на сохранение независимости страны. По его словам, Республика должна быть в тесной связке с Россией, Украиной и Казахстаном, при этом "Украину нужно вернуть "в лоно нашей настоящей веры". Об этом Лукашенко заявил во время выступления в минском храме по случаю Рождества Христова, передает БелТА.

И нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно. Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести - автокефалию, раскол нашей церкви, и так далее и тому подобное. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей.

По словам Лукашенко, что таким государствам, как Беларусь, "будет невозможно выжить в одиночку".

Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Неважно, что там происходит сегодня. Там народ обездолен до крайности. Так долго продолжаться не может.

Напомним, что Православная церковь Украины (ПЦУ), сформированная после объединения УПЦ (КП) и УАПЦ, в 2018 году получила от Синода Вселенского патриархата Томос об Автокефальной церкви.