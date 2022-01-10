В Женеві розпочався другий раунд переговорів між США та Росією [ Редактировать ]
Сьогодні в Брюсселі відбудеться засідання комісії Україна-НАТО. А в Женеві - розпочався другий раунд переговорів між США та Росією. Дипломати говоритимуть про напруження на українсько-російському кордоні. Напередодні між ними відбулася попередня зустріч. Від Вашингтона до Швейцарії прибула перший заступник держсекретаря - Венді Шерман. А від Москви - заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков. Визначилися з порядком денним основних перемов, які розпочнуться сьогодні. У Держдепартаменті заявили: дискутуватимуть щодо двосторонніх відносин. Безпеку Європи без європейських партнерів Сполучені Штати обговорювати не планують. Мовляв, цю тему РФ зможе порушити на першій за два з половиною роки Раді - НАТО-Росія, яка запланована в середу у Брюсселі.
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Інформації про те, на якому рівні може відбутися така зустріч - президентів чи других осіб - наразі немає.
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