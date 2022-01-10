У ВООЗ заявили, що кінець пандемії вже близько [ Редактировать ]
Кінець пандемії вже близько, - переконані фахівці ВООЗ. На думку представника організації з питань Ковіду Давида Набарро, складна ситуація триватиме щонайменше ще три місяці, треба бути готовими до кількох нових хвиль захворювання.
Наскільки важкими вони можуть видатися, експерт не зазначив. На його думку, у майбутньому через нові штами можливі повторні спалахи коронавірусу.
Раніше у ВООЗ заявляли, що поява мутацій пов'язана з низьким рівнем вакцинації.
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