Раніше у ВООЗ заявляли, що поява мутацій пов'язана з низьким рівнем вакцинації.

Кінець пандемії вже близько, - переконані фахівці ВООЗ. На думку представника організації з питань Ковіду Давида Набарро, складна ситуація триватиме щонайменше ще три місяці, треба бути готовими до кількох нових хвиль захворювання.

Наскільки важкими вони можуть видатися, експерт не зазначив. На його думку, у майбутньому через нові штами можливі повторні спалахи коронавірусу.

Раніше у ВООЗ заявляли, що поява мутацій пов'язана з низьким рівнем вакцинації.