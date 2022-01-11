Фестиваль повітряних куль відбувся в італійському П'ємонті. Десятки різнокольорових аеростатів авторського дизайну здійнялися в небо. А розробили їх учасники заходу - впродовж року всі вони у власних майстернях удосконалювали та прикрашали свої повітряні вироби. Кажуть - навіть попри пандемію, пропустити цей фестиваль вони аж ніяк не могли.

Ален Крутенш, учасник фестивалю: