Фестиваль повітряних куль відбувся в італійському П'ємонті [ Редактировать ]
Фестиваль повітряних куль відбувся в італійському П'ємонті. Десятки різнокольорових аеростатів авторського дизайну здійнялися в небо. А розробили їх учасники заходу - впродовж року всі вони у власних майстернях удосконалювали та прикрашали свої повітряні вироби. Кажуть - навіть попри пандемію, пропустити цей фестиваль вони аж ніяк не могли.
Ален Крутенш, учасник фестивалю:
Це традиція. У нас і гадки не було, щоб не зустрітися з друзями. Ми просто хотіли поговорити одне з одним, обмінятися враженнями й піднятися в небо. І коронавірус не стане нам на заваді.
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