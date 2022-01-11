Уряд виплатить "ковідну тисячу" підліткам за вакцинацію [ Редактировать ]
"Ковідну тисячу" - неповнолітнім. Підлітки віком від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації, також зможуть отримати тисячу гривень від держави. Відповідне доручення дав уряду президент Зеленський. Виплати відбуватимуться в рамках чинної програми "є-Підтримка". Нагадаю, в Кабміні також обіцяли, що українці віком від 60 років найближчим часом зможуть витратити кошти на ліки.
по теме
Її зможуть отримати підлітки віком від 12-ти до 18-ти років, які пройшли повний курс щеплення.
Підлітки віком від 12-ти до 18-ти років, які пройшли повний курс вакцинації, також зможуть отримати тисячу гривень від держави.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету министров задачу подготовить отдельную программу выплаты тысячи гривен украинцам в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19
Місцева влада сподівається, що це допоможе розвантажити лікарів, а також пришвидшить імунізацію населення.
Більшість із них сплатила штраф 750 євро. Ще 160 порушників - притягли до суду. І напередодні бельгійська Феміда винесла рішення щодо перших 16 пасажирів із фальшивками.