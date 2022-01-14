Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) – орган, що здійснює акредитацію ВНЗ та ліцензійну експертизу освітньої діяльності, формує перелік спеціальностей, погоджує стандарти МОН тощо. 12 січня головою Агентства було повторно призначено ексміністра освіти Сергія Квіта. Чим відомий цей посадовець та чому призначенню передувала низка скандалів?

Колишній міністр освіти Сергій Квіт очолював НАЗЯВО з лютого 2019 року. Однак у жовтні 2021 року Верховний Суд де-факто припинив повноваження Агентства, задовольнивши позов заступника голови секретаріату щодо порушення процедури обрання складу.

Однак згодом Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що розблокував діяльність НАЗЯВО. А вже 12 січня 2022 року Кабінет Міністрів знов офіційно призначив Сергія Квіта головою цього надважливого для української вищої освіти органу, повідомило видання From.ua.

Сергій Квіт відомий в українському політикумі як міністр освіти в урядах Арсенія Яценюка. Ще до приходу в Міністерство він пропонував скоротити кількість українських вишів до 40, чим спричинив хвилю обурення серед освітян. Крім того, у 2011-му Квіт став одним з авторів скандально відомого "листа десятьох" на підтримку політики тодішнього голови держави – Віктора Януковича.

У 2014 році Квіт увійшов до парламенту від блоку Порошенка, але відмовився від мандату у зв’язку з перепризначенням на посаду голови МОН.

За міністерської каденції, Сергій Миронович "засвітився" у скандалі з недостовірним декларуванням, не вказавши ділянку на Закарпатті та надавши некоректні відомості щодо квартири.

Посадовцю також закидали сумнівну кадрову політику: заступницею міністра без фахового досвіду була призначена Інна Совсун. У 2020-му році в її декларації також виявили підозрілі моменти: посадовиця вказала суттєві гонорари від освітніх організацій та фондів.

Того ж року журналісти оприлюднили інформацію, що може свідчити про академічну недобропорядність голови НАЗЯВО. За їхніми даними, під виглядом докторської дисертації пан Квіт фактично захистив монографію.

Ще одна справа, пов’язана із НАЗЯВО, спалахнула у 2021 році. Як встановив Шевченківський райсуд, пан Квіт дозволив одному з підлеглих прийняти на роботу родичку та сплатити їй премію – це адміністративне порушення, пов’язане з конфліктом інтересів.

Утім, шлейф корупційних та етичних скандалів, вочевидь, не заважає Квіту утримувати високі позиції в системі вищої освіти України та претендувати на нові посади. Як стало відомо журналістам, наразі ексміністр також бере участь у виборах президента НаУКМА, що мають відбутися 20 січня.

Зауважимо, пан Квіт вже очолював цей виш у минулому та, за інсайдерською інформацією, досі має стосунок до діяльності Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської Академії, через який проходять спонсорські та бюджетні кошти. За даними річних звітів, наразі активи Академії оцінюються у понад мільярд гривень, а бюджетні асигнування складають близько 130 млн грн на рік.