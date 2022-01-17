На грецькому острові Самотракі в Егейському морі випав сніг [ Редактировать ]
На грецькому острові Самотракі в Егейському морі випав сніг. Хуртовина була настільки сильною, що тамтешнім жителям довелося відкопувати власні будинки та автівки. А ті, хто потрапив у снігову пастку, викликали рятувальників. Через негоду - на острові перебої з електрикою. Перемети заблокували рух на автомагістралях.
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