Подивитися на них і погодувати люди їдуть цілими родинами

Лебедине озеро біля атомки. На водосховищі Хмельницької АЕС оселилися сотні білих лебедів. І щодня подивитися на них і погодувати - люди їдуть цілими родинами. Чому лебеді вподобали саме цю водойму - з'ясувала Сніжана Сидорук.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Раніше на зимівлю вони літали в теплі краї за тисячі кілометрів. Однак, тепер їм затишно і вдома. Щороку на Хмельниччину злітаються сотні лебедів з усієї України. Птахи уподобали тутешнє водосховище.

Білі красені поважно плавають у воді та зовсім не бояться людей. Навіть більше, самі ж підпливають, коли бачать когось на березі. Тому їх годують просто з рук. Світлана з сім'єю привезла птахам пшениці.

Поки донька годує - мама фотографує. Каже, світлини з лебедями просто неймовірні.

Світлана, жителька Рівного:

Это же необыкновенно. Таких мало где, я думаю, озер, как здесь зимуют именно лебеди. Такого нигде больше не увидишь.

Цю красу жінка вирішила показати й майбутньому зятю, який приїхав в Україну на свята із Польщі.

Яцек, турист із Польщі:

Таких місць у нас у Польщі немає. Нема таких теплих вод, щоб лебеді плавали так взимку. Ну і дуже чудове місце.

А тепла вода тут цілий рік. Навіть при мінус двадцяти. Тож Нетішинське водосховище перетворилося на справжній пташиний курорт.

Віктор Турицький, начальник гідротехнічного цеху Хмельницької АЕС:

Зараз температура по самому водосховищу десь приблизно сім градусів, а на відвідному каналі сімнадцять градусів. То їсть доволі тепла вода, де їм дозволяє комфортно себе почувати.

На Хмельниччину мігрують лебеді не лише з України, а й з Європи.

Василь Ільчук, орнітолог:

Здебільшого це з Польщі особини. Також з Угорщини й два випадки було з Латвії, які в нас там зимують.

Влітку лебедів тут майже не буває, кажуть працівники атомної станції. Сюди птахи злітаються лише коли надворі тріщить мороз.

Віктор Турицький, начальник гідротехнічного цеху Хмельницької АЕС:

Всі ті заводі, які в нас по окрузі знаходяться по лісах скрізь начинають перемерзати й вони звичайно всі емігрують до нас, сюди, на водосховище. Понад двісті штук лебедів тут збирається.

Крім лебедів, тут можна побачити ще з десяток видів рідкісних пернатих. Усіх орнітологи радять годувати не хлібом, а зерном. Та найкраща їжа для цих птахів - та, що водиться у воді.