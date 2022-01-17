На водосховищі Хмельницької АЕС оселилися сотні білих лебедів [ Редактировать ]
Лебедине озеро біля атомки. На водосховищі Хмельницької АЕС оселилися сотні білих лебедів. І щодня подивитися на них і погодувати - люди їдуть цілими родинами. Чому лебеді вподобали саме цю водойму - з'ясувала Сніжана Сидорук.
Сніжана Сидорук, кореспондентка:
Раніше на зимівлю вони літали в теплі краї за тисячі кілометрів. Однак, тепер їм затишно і вдома. Щороку на Хмельниччину злітаються сотні лебедів з усієї України. Птахи уподобали тутешнє водосховище.
Білі красені поважно плавають у воді та зовсім не бояться людей. Навіть більше, самі ж підпливають, коли бачать когось на березі. Тому їх годують просто з рук. Світлана з сім'єю привезла птахам пшениці.
Поки донька годує - мама фотографує. Каже, світлини з лебедями просто неймовірні.
Світлана, жителька Рівного:
Это же необыкновенно. Таких мало где, я думаю, озер, как здесь зимуют именно лебеди. Такого нигде больше не увидишь.
Цю красу жінка вирішила показати й майбутньому зятю, який приїхав в Україну на свята із Польщі.
Яцек, турист із Польщі:
Таких місць у нас у Польщі немає. Нема таких теплих вод, щоб лебеді плавали так взимку. Ну і дуже чудове місце.
А тепла вода тут цілий рік. Навіть при мінус двадцяти. Тож Нетішинське водосховище перетворилося на справжній пташиний курорт.
Віктор Турицький, начальник гідротехнічного цеху Хмельницької АЕС:
Зараз температура по самому водосховищу десь приблизно сім градусів, а на відвідному каналі сімнадцять градусів. То їсть доволі тепла вода, де їм дозволяє комфортно себе почувати.
На Хмельниччину мігрують лебеді не лише з України, а й з Європи.
Василь Ільчук, орнітолог:
Здебільшого це з Польщі особини. Також з Угорщини й два випадки було з Латвії, які в нас там зимують.
Влітку лебедів тут майже не буває, кажуть працівники атомної станції. Сюди птахи злітаються лише коли надворі тріщить мороз.
Віктор Турицький, начальник гідротехнічного цеху Хмельницької АЕС:
Всі ті заводі, які в нас по окрузі знаходяться по лісах скрізь начинають перемерзати й вони звичайно всі емігрують до нас, сюди, на водосховище. Понад двісті штук лебедів тут збирається.
Крім лебедів, тут можна побачити ще з десяток видів рідкісних пернатих. Усіх орнітологи радять годувати не хлібом, а зерном. Та найкраща їжа для цих птахів - та, що водиться у воді.
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