Канада направила до України своїх силовиків [ Редактировать ]
Своїх силовиків до України направила і Канада. Ідеться про невелику групу представників елітного підрозділу - Канадського полку спеціальних операцій.
Про це повідомляє тамтешнє видання Global News із посиланням на джерела в уряді. Там зауважили, в такий спосіб НАТО намагається стримати російську агресію в Україні.
Крім того, цей підрозділ має допомогти розробити план евакуації канадських дипломатів у разі повномасштабного вторгнення Росії.
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