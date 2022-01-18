В такий спосіб НАТО намагається стримати російську агресію в Україні.

Своїх силовиків до України направила і Канада. Ідеться про невелику групу представників елітного підрозділу - Канадського полку спеціальних операцій.

Про це повідомляє тамтешнє видання Global News із посиланням на джерела в уряді. Там зауважили, в такий спосіб НАТО намагається стримати російську агресію в Україні.

Крім того, цей підрозділ має допомогти розробити план евакуації канадських дипломатів у разі повномасштабного вторгнення Росії.