Росія евакуює з України своїх дипломатів. Принаймні такі дані має американська преса. Як пише видання "Нью-Йорк Таймс", із посольства в Києві та консульства у Львові від п'ятого січня вже виїхали понад сорок представників російських дипмісій із дружинами та дітьми. Утім, у Кремлі ці заяви офіційно спростували, запевнили - в Україні працюють у штатному режимі. Не чули про евакуацію росіян і в нашому МЗС. Кажуть, такої інформації не отримували, та й своїх дипломатів із Росії відкликати теж не збираються.