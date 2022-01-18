Росія евакуює з України своїх дипломатів [ Редактировать ]
Росія евакуює з України своїх дипломатів. Принаймні такі дані має американська преса. Як пише видання "Нью-Йорк Таймс", із посольства в Києві та консульства у Львові від п'ятого січня вже виїхали понад сорок представників російських дипмісій із дружинами та дітьми. Утім, у Кремлі ці заяви офіційно спростували, запевнили - в Україні працюють у штатному режимі. Не чули про евакуацію росіян і в нашому МЗС. Кажуть, такої інформації не отримували, та й своїх дипломатів із Росії відкликати теж не збираються.
по теме
Перелік тем був прогнозованим: ситуація на Донбасі, напруженість на українсько-російському кордоні та запуск переговорів у нормандському форматі.
У понеділок міністр закордонних справ Німеччини гостювала в Україні. Її візит відбувся в день 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між нашими державами.
Сьогодні в Кремлі відреагували - на пропозицію президента Зеленського - долучити до переговорів Сполучені Штати. У Москві - на такі тристоронні перемовини - відповіли категоричною відмовою.
Напередодні між ними відбулася попередня зустріч. Від Вашингтона до Швейцарії прибула перший заступник держсекретаря - Венді Шерман. А від Москви - заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.
Напередодні, в інтерв'ю "Сі-Ен-Ен" держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив: у Вашингтоні не чекають, що прорив у стосунках із Москвою станеться саме цього тижня.