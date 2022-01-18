Руйнівної катастрофи зазнала острівна держава Тонга. У суботу там прокинувся підводний вулкан. Це спровокувало потужне цунамі, що обрушилося на острови. На одному з них буквально змило ціле поселення. Протягом кількох днів - зв'язку з архіпелагом фактично не було, бо виверження пошкодило підводні кабелі, а спостереженням із повітря чи з космосу заважали хмари попелу. Офіційно загиблими визнано двох людей, але жертв може бути більше. Аеропорт Тонги не працює. Хмари попелу заважають провести рятувальну операцію та доправити гуманітарний вантаж постраждалим.