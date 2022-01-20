Сьогодні біля Пам'ятного дзвона на території Міністерства оборони, виголосили прізвища 54 військовослужбовців, полеглих цього дня за свободу і незалежність України у різні роки війни.

Серед них - і півсотні загиблих у терміналі Донецького аеропорту. У церемонії взяв участь президент Володимир Зеленський, а також керівник його офісу, очільники Верховної Ради, уряду та міністерства оборони.

Після кожного озвученого прізвища лунав дзвін, а салютна група робила залпи зі стрілецької зброї.